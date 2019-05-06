ВВС США испытали боевой лазер и сбили ракеты в воздухе

Американские ВВС успешно испытали прототип лазерного оружия. Об этом сообщил портал The Drive.

На испытаниях, проходивших 23 апреля на полигоне «Белые пески» в штате Нью-Мексико, установка сбила несколько ракет воздушного старта.

Разработкой лазерного оружия занимается компания Lockheed Martin. Предполагается, что комплекс обеспечит безопасность истребителей ВВС США и других самолетов, перехватывая ракеты класса «воздух — воздух» и «земля — воздух».

Военные планируют принять систему на вооружение во второй половине 2020-х годов.