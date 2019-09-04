Странный, но стильный смартфон выпустила Xiaomi

Китайская компания Xiaomi выпустила странный смартфон с очень вытянутым экраном с диагональю 5,05 дюйма и соотношением сторон 22,5:9. Об этом сообщил портал ixbt.com.

Такой экран делает новинку идеальным мультимедиа-плеером для просмотра «широкоэкранного» кино.

Фото Xiaomi. Смартфон Qin 2

При этом фронтальной камеры у смартфона нет. Также новинка получила слабую аппаратную основу. Объем оперативной памяти — всего 1 гигабайт, а встроенной — 32 гигабайта.

Камера оснащена датчиком на 5 мегапикселей, а емкость аккумулятора — 2 100 мАч. Устройство получило поддержку сетей четвертого поколения.

Фото Xiaomi. Смартфон Qin 2

Смартфон продают по низкой цене, его стоимость — около 5 тысяч сомов.

До выпуска смартфона разработчики Xiaomi провели сбор средств на его выпуск. Разработку финансово поддержало свыше 15,5 тысячи человек, а собранная сумма еще до начала продаж превысила $1 миллион.

Фото Xiaomi. Смартфон Qin 2

Устройство уже поступило в продажу в четырех цветовых вариантах — красном, розовом, синем и черном.