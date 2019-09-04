Странный, но стильный смартфон выпустила Xiaomi

Китайская компания Xiaomi выпустила странный смартфон с очень вытянутым экраном с диагональю
Такой экран делает новинку идеальным мультимедиа-плеером для просмотра «широкоэкранного» кино.
При этом фронтальной камеры у смартфона нет. Также новинка получила слабую аппаратную основу. Объем оперативной памяти — всего 1 гигабайт, а встроенной — 32 гигабайта.
Камера оснащена датчиком на 5 мегапикселей, а емкость аккумулятора — 2 100 мАч. Устройство получило поддержку сетей четвертого поколения.
Смартфон продают по низкой цене, его стоимость — около 5 тысяч сомов.
До выпуска смартфона разработчики Xiaomi провели сбор средств на его выпуск. Разработку финансово поддержало свыше 15,5 тысячи человек, а собранная сумма еще до начала продаж превысила $1 миллион.