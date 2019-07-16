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Техноблог

Google тестирует новую социальную сеть

Фото из Интернета. Google Shoelace

Компания Google не расстается с идеей создания собственной социальной сети. Только недавно закрылась Google+, как «корпорация добра» начала тестировать Shoelace. Это новая платформа для социального взаимодействия, которая отличается от Facebook, «ВКонтакте» и других.

Разработчики позиционируют ее как решение для офлайна. То есть через Shoelace предлагается находить друзей и единомышленников в реальном мире. Предполагается, что мобильное приложение системы позволит «связывать» людей по общим интересам, находить новые знакомства для тех, кто недавно переехал и хочет встретиться с людьми, живущими поблизости.

Это уже третья по счету попытка компании завоевать умы и сердца пользователей социальных сетей. В 2011 году Google запустила аналогичный проект Schemer, но через три года его закрыли. Нынешняя попытка представляет собой, по сути, перезапуск этой системы.  

Сообщается, что тестовая версия Shoelace пока что доступна только в США для Android и iOS-устройств. Для работы требуются версии не младше Android 8 и iOS 11, а также аккаунт Google. В сервисе есть возможность создания списка интересующих событий, вроде спортивных состязаний, шоу и так далее. Также есть календарь и возможность приглашать пользователей. Такая же функциональность давно есть в Facebook, «ВКонтакте» и других проектах.
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