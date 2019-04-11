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Глава Xiaomi отдаст почти $1 миллиард на благотворительность

Фото © Flickr/Kim FC. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь получит $957 миллионов в качестве годового бонуса и отдаст их на благотворительные цели. Об этом сообщила Би-би-си.

По ее данным, именно столько в общей сложности стоят подаренные главе Xiaomi акции компании. Так производитель гаджетов наградил руководителя за годы «преданности».

Ранее стало известно, что эта сумма немногим меньше размера всей чистой прибыли Xiaomi за 2018 год, которая составила $1,3 миллиарда. После этого в СМИ разгорелся скандал.
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