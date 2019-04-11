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Необычная камера Samsung Galaxy A80: она выдвигается и вращается

Фото @hi-tech. Samsung Galaxy A80

Samsung продолжает расширять линейку смартфонов Galaxy A — появилась топовая модель A80 и более дешевый A70 с тройной камерой. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Камера выезжает из верхней части корпуса Galaxy A80, а внутри модуля она может вращаться. Это помогло избавиться от ограничения фронтальных камер, которые в смартфонах снимают хуже основной. Камера поворачивается в нужную сторону в зависимости от задачи — снять что-то или сделать селфи.

В поворотном модуле разместили три камеры. Первая снимает с разрешением 48 мегапикселей, а вторая получила сенсор на 8 мегапикселей с широкоугольным объективом. Дополнительной третьей камерой стал ToF-сенсор, который позволяет определять глубину сцен, чтобы программно размывать фон на видео.

Поворотная камера в действии

В Galaxy A80 сканер отпечатков пальцев встроили в дисплей. Еще у смартфона очень большой экран с диагональю 6,7 дюйма — это Super AMOLED матрица с Full HD+ разрешением.

У смартфона почти флагманский чип Snapdragon 710 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 3 тысячи 700 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Известна цена Galaxy A80 — около 50 тысяч сомов. Продажи начнутся 27 мая.
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