Кубок президента по национальным видам спорта пройдет в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате 28 августа стартуют соревнования по национальным видам спорта на Кубок президента Кыргызстана. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, состязания пройдут в таких видах, как кок бору, эр эниш, салбуурун, скачки, в том числе на короткие дистанции. В них примут участие спортсмены из всех регионов страны.

Кубок президента организует дирекция по национальным видам спорта при департаменте физической культуры и спорта.