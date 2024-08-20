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Спорт

Кубок президента по национальным видам спорта пройдет в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате 28 августа стартуют соревнования по национальным видам спорта на Кубок президента Кыргызстана. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, состязания пройдут в таких видах, как кок бору, эр эниш, салбуурун, скачки, в том числе на короткие дистанции. В них примут участие спортсмены из всех регионов страны.

Кубок президента организует дирекция по национальным видам спорта при департаменте физической культуры и спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/302572/
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