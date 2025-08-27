21:46
Спорт

Боксеры из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира в Ливерпуле

Спортсмены из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по боксу 2025 года. Об этом в соцсетях сообщает Национальный олимпийский комитет Кыргызстана.

По его данным, турнир по версии World Boxing пройдет 4-14 сентября в Ливерпуле (Англия).

Всего будут разыграны 20 комплектов медалей среди мужчин и женщин.

В составе сборной Кыргызстана выступят восемь спортсменов под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу и его помощника Улана Сагынбаева.

  • 50 килограммов — Анваржан Ходжиев;
  • 55 килограммов — Зафарбек Камилов;
  • 60 килограммов — Мунарбек Сейитбек уулу;
  • 65 килограммов — Алмаз Орозбеков;
  • 70 килограммов — Ихтияр Нишонов;
  • 75 килограммов — Нурадин Рустамбек уулу;
  • 80 килограммов — Омурбек Бекжигит уулу;
  • 92+ килограммов — Мырзакир Кошалиев.
