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Спорт

Лига чемпионов CAVA. Команда из Кыргызстана завоевала серебряные медали

Фото CAVA. Клуб «Бишкек» проиграл команде «Жайык» из Казахстана

Клуб «Бишкек» в финале проиграл команде «Жайык» из Казахстана в Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Об этом сообщает CAVA в соцсетях.

Кыргызстанцы уступили со счетом 1:3.

Ранее отечественный клуб одержал победы над Club HDC, Sri Lanka Ports Authority, Help Nepal и Dhivehi Sifainge, уступил тому же «Жайыку».

Третье место заняла команда Help Nepal Sports Club, обыгравшая в матче за бронзу клуб из Шри-Ланки.

Турнир проходил 17-23 июля в Мале (Мальдивы) при участии клубов из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки.
Ссылка: https://24.kg/sport/337307/
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