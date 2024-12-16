23:40
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Спорт

Международный турнир по таэквондо в Бишкеке собрал спортсменов из четырех стран

С 13 по 15 декабря 2024 года в спортивном комплексе университета «Манас» прошел ежегодный международный турнир по таэквондо ITF. На мероприятии собрались около 500 участников из различных городов Кыргызстана, включая Бишкек, Талас, Балыкчи, Токмак, Кант и Шопоков, а также спортсмены из Узбекистана, Казахстана и Украины.

Турнир стал важным событием в спортивной жизни страны. Особое внимание в этом году уделили юным спортсменам, для которых участие в соревнованиях стало важным шагом к будущим победам.

Президент Национальной федерации по таэквондо ITF Кутманбек Мукашев рассказал 24.kg, что за пять лет существования турнира в нем участвовали более 2 тысяч спортсменов из 10 стран.

«Мы стремимся сделать турнир не только соревнованием, но и образовательной площадкой, способствующей развитию таэквондо ITF и укреплению международных связей», — подчеркнул он.

Завершением спортивного года для федерации станет республиканская аттестация, которая подведет итоги достижений спортсменов и откроет новые перспективы.
Ссылка: https://24.kg/sport/314343/
просмотров: 4271
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы завоевали призовое место на Кубке мира по таэквондо ITF
Кыргызстанцы завоевали 4 золотые медали на Кубке мира по таэквондо в Ташкенте
Шесть золотых медалей завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по таэквондо
Кыргызстанцы выиграли международный турнир по таэквондо ITF
Кыргызстанцы успешно выступили на турнире по кикбоксингу и таэквондо в Москве
Кыргызстанцы стали призерами чемпионата мира по тхэквондо ITF в Астане
В Бишкеке прошел турнир по тхэквондо ITF с участием более 500 спортсменов
Кыргызстанцы выиграли восемь золотых медалей на чемпионате ЦА по тхэквон-до ITF
В городе Ош прошел Кубок Кыргызстана по тхэквон-до ITF
Двое кыргызстанцев выиграли турнир по тхэквон-до ITF на Иссык-Куле
Популярные новости
Уроженка Кыргызстана стала трехкратной чемпионкой Австрии по&nbsp;фигурному катанию Уроженка Кыргызстана стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу проиграла сборной России Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла сборной России
Турнир &laquo;Мурас&raquo;: команда президента&nbsp;&mdash; чемпион, Садыр Жапаров&nbsp;&mdash; лучший бомбардир Турнир «Мурас»: команда президента — чемпион, Садыр Жапаров — лучший бомбардир
Кыргызстанский бегун Илья Тяпкин стал победителем международного марафона Кыргызстанский бегун Илья Тяпкин стал победителем международного марафона
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
18 декабря, среда
23:02
В Бишкеке открыли современную пожарно-спасательную часть В Бишкеке открыли современную пожарно-спасательную част...
22:38
В Кара-Балте открылся центр дополнительного образования «Россия с вами»
22:00
Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Востоке-5» установили знаки
21:41
В Службе исполнения наказаний Кыргызстана новый руководитель
21:41
После капитального ремонта. В Бишкеке состоится концерт органной музыки