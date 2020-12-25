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Спорт

В тогуз коргоол играют в 56 странах мира

В тогуз коргоол играют в 56 странах мира. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Международной федерации тогуз коргоола Камчыбек Касымов.

По его словам, в более чем ста странах начали обучаться этой игре, используя приложение «Тогуз коргоол». «На первых двух Играх кочевников федерация дарила гостям из других стран доски тогуз коргоола. Очень радует, что в Шри-Ланке, Колумбии и нескольких государствах Африки начали изготавливать эти доски и играть. Они также начали обучать своих детей этой игре. Они просто влюблены в эту игру», — рассказал Камчыбек Касымов.

24.kg
Фото 24.kg. В тогуз коргоол играют в 56 странах мира

Ссылка: https://24.kg/sport/177965/
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