Тогуз коргоол включена в программу Министерства образования с 2008 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи Канатбек Арпачиев.

По его словам, в школах на изучение игры выделили шесть часов, в высших учебных заведениях существует общий курс по национальным видам спорта.

«В регионах в тогуз коргоол играют на уроках физкультуры преимущественно в зимний период. В городских школах для желающих открыты кружки», — сказал Канатбек Арпачиев.