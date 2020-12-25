Присвоить тогуз коргоолу статус профессионального вида спорта хотят в федерации

Национальной игре тогуз коргоол необходимо присвоить статус профессионального вида спорта на международной арене. Об этом на пресс-конференции заявил президент федерации Абдисалим Чылымов.

По его словам, тогуз коргоол является уникальной игрой, по статусу не сравнимой с шахматами.

«Шахматы как игру воспринимают намного серьезнее, нежели тогуз коргоол. Хотя по статусу последняя стоит выше. К примеру, в шахматах из 10 партий 5 могут закончиться ничьей, а в тогуз коргооле из 60 партий только одна. В шахматной игре только одна логика, а в национальной игре целых три » , — добавил Абдисалим Чылымов.