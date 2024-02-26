Теннисистки из Кыргызстана завоевали серебро на международном турнире

Теннисистки из Кыргызстана сыграли в финале международного турнира Billy Jean King Cup Junior (16&U), который завершился в Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

В решающем поединке кыргызстанки уступили соперницам из Шри-Ланки со счетом 0:2.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Федерация Тенниса КР (@kyrgyztennisfederation)

Такой результат дал возможность нашим спортсменкам сыграть на Billy Jean King Cup Juniors Asia/Oceania Final, который состоится в мае в Казахстане.

В команде выступали Сафина Хабибрахманова, Анель Богданова и Сезим Сагынбаева. Тренер команды — Фархад Урумбаев.