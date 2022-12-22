Танцоры из Кыргызстана завоевали медали международного турнира в Алматы

В Алматы (Казахстан) прошел ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам BLACK & WHITE — 2022. Об этом сообщил президент Федерации танцевального спорта КР Cергей Титунин.

В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Кыргызстанцы Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова в своей категории заняли второе место.

Пара Руслан Валиев и Иремниса Улаш в разных дисциплинах заняли два первых и одно второе место.

У пары Артем Саломатин и Салидат Абылова третье место.