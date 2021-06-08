Кыргызстанец Дайырбек Карыяев стал чемпионом Азии по боевому самбо. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.
Уточняется, что в финале наш самбист встретился с соперником из Таджикистана.
«Турнир состоялся в Ташкенте. Дайырбек Карыяев выступил в весовой категории до
В общем командном зачете у сборной Кыргызстана по боевому самбо второе место. Кроме золота, на счету спортсменов две серебряные и одна бронзовая медали.
Отмечается также, что впервые главным судьей соревнований такого уровня стал кыргызстанец — заслуженный тренер КР и вице-президент федерации Александр Ларионов.