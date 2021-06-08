Кыргызстанец Дайырбек Карыяев стал чемпионом Азии по боевому самбо. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.

Уточняется, что в финале наш самбист встретился с соперником из Таджикистана.

«Турнир состоялся в Ташкенте. Дайырбек Карыяев выступил в весовой категории до 79 килограммов , в которой были заявлены 10 спортсменов. В полуфинале Дайырбек Карыяев оказался сильнее Шерзодбека Исмонова из Узбекистана. В финальной схватке он встретился с Таврезшо Парпишоевым, победил его и стал чемпионом Азии», — сказали в федерации.

Фото Федерации самбо КР

В общем командном зачете у сборной Кыргызстана по боевому самбо второе место. Кроме золота, на счету спортсменов две серебряные и одна бронзовая медали.

Отмечается также, что впервые главным судьей соревнований такого уровня стал кыргызстанец — заслуженный тренер КР и вице-президент федерации Александр Ларионов.