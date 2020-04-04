Наш человек в Лондоне. Чем борец Болотбек уулу Санжар впечатлил британцев?

Фото @sanzharbv. Борец джиу-джитсу Болотбек уулу Санжар

Бишкекчанин Болотбек уулу Санжар занимается бразильским джиу-джитсу. В сентябре 2019 года уехал в Лондон и с тех пор выиграл семь турниров подряд. Стал чемпионом Англии, заключил контракт со спортивной академией. Имеет несколько вариантов развития карьеры.

Какие кыргызские песни его вдохновляют, почему он отказался от одной из медалей и чем помогли ему встретившиеся в Лондоне земляки, 21-летний борец рассказал 24.kg.

Фото героя интервью. Болотбек уулу Санжар (слева) на одном из турниров

Чемпион-самоучка

— В детстве вы были драчливым?

— Нет, добрым и стеснительным. До сих пор такой. У меня адекватная самооценка. О большинстве моих побед знают только близкие и друзья. Интервью раньше не давал.

— Есть много интересных видов спорта. Почему выбрали именно джиу-джитсу?

— Начинал с грэпплинга. Это почти то же самое (отличие в экипировке). Первое время занимался без тренера — смотрел в интернете видеоуроки. Было это в 2014-м, когда о джиу-джитсу в Кыргызстане еще не знали. Потом тренировался у Марса Калбаева.

Фото героя интервью. Болотбек уулу Санжар (второй справа) на раннем этапе карьеры

В 2016-м СМИ стали публиковать новости о кыргызстанских джитсерах, братьях Муртазалиевых. Начал наблюдать за ними, изучать их стиль. На их чемпионате попал в призеры. Почувствовал, что джиу-джитсу — это мое. Оно развивает гибкость. Во время схватки извиваешься, как змея. Это увлекательно. Говорят, скоро оно войдет в олимпийскую программу. Это даст спортсменами много новых возможностей.

Фото героя интервью. Болотбек уулу Санжар (сверху) на одном из турниров

— Как настраиваетесь на схватки?

— Слушаю мотивирующие кыргызские песни — «Кок-Бору» Кайрата Примбердиева, «Мурас» Мирбека Атабекова... Благодаря этому не бывает мандража.

Вкус победы

— Где выступали до отъезда в Британию?

— В основном дома. Например, на международном турнире «Кыргызстан — Казахстан». В то время только начинал карьеру. В соперники по финалу достался одноклубник. Мы не хотели друг с другом бороться. Сыграли в «Камень, ножницы, бумага», и я уступил. Было обидно, сейчас вспоминаю тот случай с улыбкой.

В 2018-м впервые поехал в Европу. На турнире в Германии взял серебро, а на чемпионате мира в Чехии остался без медали. Мечтал выиграть и пошел на хитрость. Обычно борюсь в весе 76, 80 или 85 килограммов, а тут — до 70. Согнал ради этого 10 килограммов. После взвешивания часть веса восстановил, но сил все равно было мало. Проиграл в первом круге и вывихнул стопу. От досады расплакался.

— Еще бывали травмы?

— На каждом турнире. В основном — растяжения связок ног. Не раз травмировался в предварительных схватках и все равно выигрывал золото. Травмы усиливают вкус победы. Восстанавливаюсь быстро — от двух до семи дней.

Свой среди чужих

— Как попали в Лондон?

— Осенью приехал на турнир и взял золото. Меня заметили представители топовой академии Carlson Gracie London. Предложили выступить еще несколько раз. В случае успеха обещали контракт. Я заинтересовался. В ноябре стал чемпионом Англии, выиграв четыре схватки у мощных соперников. Затем одержал еще четыре-пять побед.

В феврале на турнире UK National выступил не только в своей категории, но и в «абсолютке». В одной из схваток меня засудили. На возмущение организаторы не отреагировали. Оказалось, рефери был из той же академии, что и мой противник. Я обиделся. Не вышел бороться за серебро и не забрал полагавшуюся мне бронзу. Второе и третье места меня не интересуют. Всегда нужно первое.

Недавно мы с Carlson Gracie London заключили годичный контракт.

— Чем занимаетесь в академии?

— Тренируюсь шесть раз в неделю утром и вечером. Мне выделили персонального тренера, обеспечили экипировкой, на некоторых турнирах платят стартовый взнос. Ищут постоянного спонсора, чтобы я мог стабильно участвовать во всех крупных чемпионатах.

В зале в основном британцы и бразильцы. Около 20 человек имеют черный пояс. У меня пока синий. Главный тренер (тоже бразилец) говорит, что мой уровень борьбы соответствует обладателю коричневого пояса. Думаю, в течение года получу сначала фиолетовый, а потом и коричневый. Надо показать себя в новой команде. Новичков сразу не повышают.

До 15 апреля в Лондоне карантин, и академия закрыта. Тренируюсь дома. Несмотря на карантин, здесь позволяют немного погулять на свежем воздухе, пробежаться, проехать на велосипеде.

— Быстро адаптировались в городе?

— Сначала было тяжело. Знакомых нет. Языка не знал. В соцсетях нашел обосновавшихся здесь кыргызстанцев. С одним из них мы сейчас живем и близки как братья. Двое финансово помогают — любят спорт и видят во мне потенциал. Ребята из академии постепенно становятся мне второй семьей.

Из любителя в профессионалы

— Какие впереди турниры?

— Возможно, 24 апреля выступлю на чемпионате Англии. Летом — чемпионат мира в США. В 2021-м — чемпионат Европы в Португалии.

Хочу подписать контракт с организацией Polaris Pro Grappling. Она устраивает турниры с призовым фондом $20-100 тысяч. В них участвуют Гордон Райан (США), Крейг Джонс (Австралия) и другие знаменитости. 4 апреля должен бороться на квалификационном турнире. Победив, попал бы в мировой рейтинг борцов-профессионалов и приблизился к контракту с Polaris. Но из-за карантина его перенесли на июль.

Еще один вариант развития моей карьеры — участие в боях ММА.

— Про Кыргызстан не забудете? Некоторые наши спортсмены, преуспев за рубежом, годами не ездят на родину...

— Мои родители в Кыргызстане. Они поддерживают меня во всем. Им и своей стране посвящаю победы.

Дистанционно учусь на юриста в одном из отечественных вузов.

Веду с Carlson Gracie London переговоры, чтобы через четыре года открыть в Кыргызстане ее филиал. К тому моменту наверняка получу черный пояс и буду иметь полное право тренировать других. Хочу внести вклад в развитие джиу-джитсу в стране.