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Спорт

Кыргызстанец в 72 года занял второе место на чемпионате мира по гиревому спорту

Фото из архива Бакыта Керимбекова. Аджибек Абакиров (в центре)

Кыргызстанец занял второе место на чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщил тренер Шамиль Яргаев.

Соревнования прошли в Нови-Саде (Сербия). Участвовали около 600 атлетов из 34 стран. КР представлял 72-летний Аджибек Абакиров. Он выступал среди ветеранов: в двоеборье гирю весом 12 килограммов поднял 138 раз и занял второе место.

Позднее там же прошли первые Всемирные игры гиревого спорта. Аджибек Абакиров толкнул 20-килограммовую гирю 33 раза и взял еще одну серебряную награду.

В июне Аджибек Абакиров завоевал два золота на чемпионате Азии. Он также серебряный призер чемпионата мира по жиму лежа.
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