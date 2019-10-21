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Спорт

В России турнир по ММА завершился массовой дракой

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95, который прошел в воскресенье в Сочи, закончился громким скандалом и массовой дракой. Об этом сообщило РИА Новости.

В главном бою вечера встречались россиянин Али Багаутинов и чемпион FNG в весе до 57 килограммов представитель Казахстана Жалгас Жумагулов. Зрелищный поединок завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

Али Багаутинов попытался обжаловать вердикт, что в итоге привело к потасовке между командами бойцов.

Россиянин после боя отметил, что возможной причиной конфликта стал выход брата Жумагулова в угол команды Багаутинова и слишком эмоциональные подсказки казахстанскому спортсмену во время пятого раунда.
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