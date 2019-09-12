Кыргызстанка заняла второе место на международном турнире по фехтованию

Кыргызстанка Камиля Абдыл-Хамитова заняла второе место на открытом чемпионате Конфедерации фехтования Центральной Азии.

Турнир прошел в Ташкенте. Участвовали взрослые спортсмены из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, России и Таджикистана. Медали разыгрывались в состязаниях на рапире, сабле и шпаге.

Камиля Абдыл-Хамитова выступала среди шпажисток. В финале она в упорной борьбе со счетом 14:15 проиграла узбекистанке Малике Хакимовой.

В феврале на аналогичном турнире среди юниорок у Камили также было серебро.