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Спорт

Кыргызстанка заняла второе место на международном турнире по фехтованию

Фото Федерации фехтования Узбекистана. Камиля Абдыл-Хамитова (справа) на турнире в Ташкенте

Кыргызстанка Камиля Абдыл-Хамитова заняла второе место на открытом чемпионате Конфедерации фехтования Центральной Азии.

Турнир прошел в Ташкенте. Участвовали взрослые спортсмены из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, России и Таджикистана. Медали разыгрывались в состязаниях на рапире, сабле и шпаге.

Камиля Абдыл-Хамитова выступала среди шпажисток. В финале она в упорной борьбе со счетом 14:15 проиграла узбекистанке Малике Хакимовой.

В феврале на аналогичном турнире среди юниорок у Камили также было серебро.
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