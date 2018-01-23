Угрожавшего «закрыть» милиционера сотрудника ГСБЭП водворили в СИЗО. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что вчера Ленинский районный суд избрал оперативному сотруднику ГСБЭП меру пресечения. Согласно постановлению суда, Кубанычбек Тойчубеков должен содержаться в СИЗО-1 один месяц.

Напомним, сотрудник Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями в нетрезвом состоянии стал дебоширить. Когда его доставили в отделение милиции, он сорвал погоны с дежурного милиционера и угрожал «закрыть» его.