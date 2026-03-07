11:29
Происшествия

В Бишкеке задержана директор турфирмы по подозрению в мошенничестве

В Бишкеке задержана директор туристической компании, подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, 2 марта 2026 года в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка О.Н. Она попросила принять меры в отношении директора ОсОО MIRELLE& COMPANY М.К.

По словам заявительницы, руководитель туристической компании получила денежные средства за организацию туристического тура, но взятые на себя обязательства не выполнила.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР. В ходе доследственной проверки установлено, что гражданка М.К., злоупотребив доверием, завладела денежными средствами в размере 307 тысяч 500 сомов, причинив заявительнице значительный материальный ущерб.

Женщина задержана и водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможных других пострадавших.

ГУВД Бишкека обращается к гражданам: если вы также пострадали от действий данной гражданки или располагаете какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефонам: 0998834897, 0500096095 или 102.
