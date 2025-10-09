Встречи делегации Карелии в рамках народной дипломатии проходят в Кыргызстане

В городах Кыргызстана проходит форум, посвященный русской культуре и сохранению исторической памяти. Делегация из Карелии прибыла в творческую поездку в КР, где с 8 по 11 октября проходят встречи народной дипломатии, уточняет местное Министерство национальной и региональной политики.

По его данным, представители творческих профессий и общественные деятели из Петрозаводска и Санкт-Петербурга представят культурно-историческое наследие Карелии.

Жители Оша, Узгена и Джалал-Абада узнают об особенностях русского языка и ремеслах народов Карелии, познакомятся со сборниками материалов «Великая Победа. Маршруты памяти» и «Мы еще живы», услышат песни Великой Победы и русские народные песни, говорится в сообщении.