Зампрокурора в Таласе поймали с поличным при получении 140 тысяч сомов

Заместителя прокурора одного из районов Таласской области задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Следствие установило, что сотрудник прокуратуры использовал служебное положение в корыстных целях. Он оказывал давление на лиц, ранее осужденных к пробации и штрафам, и систематически требовал у них по $2 тысячи.

В случае отказа С.К.О. угрожал обжаловать приговоры судов, чтобы добиться для граждан реальных сроков лишения свободы.

Своими действиями подозреваемый нанес существенный вред государственной политике по противодействию коррупции и подорвал доверие граждан к органам власти, отметили в ГКНБ.





Подозреваемого водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выявить другие эпизоды его преступной деятельности и установить возможную причастность иных должностных лиц.