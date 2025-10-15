Массовая драка подростков в Токмаке. Подробности от милиции

Пресс-служба ГУВД Чуйской области предоставила подробности массовой драки подростков в Токмаке.

По ее данным, установлено, что сегодня в ОВД поступило сообщение о драке с участием подростков в пустыре между 1-м микрорайоном Токмака и селом Мээнеткеч.

Фото ГУВД Чуйской области

«Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Правоохранители установили, что конфликт произошел между учениками 9-х классов двух школ. Участники происшествия доставлены в милицию, с ними проводятся следственные действия и разъяснительные и профилактические мероприятия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По результатам проверки действиям виновных лиц дадут юридическую оценку и примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.