Вовлечение 15-летней в занятие проституцией. Дело вернули на доследование

Суд вернул на доследование уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе Института омбудсмена.

Отмечается, что 15-летняя девочка в 2024 году в течение месяца находилась в сексуальном рабстве в Бишкеке. Ведомство защищает ее интересы с июня текущего года.

«Мать девочки и адвокат обратились к акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой с просьбой содействовать привлечению виновных лиц к ответственности, указывая на необъективное расследование дела, что могло привести к уходу обвиняемых от заслуженного наказания», — говорится в сообщении.

По информации обратившейся, в 2024 году ее дочь пропала. Как выяснилось позже, новая знакомая А. кызы А. пригласила девочку к себе домой, позволила остаться у нее, пообещав финансовую и иную поддержку. Однако вскоре потребовала от подростка оплату за проживание и еду, повесив на нее долг в размере 20 тысяч сомов. Через несколько дней под угрозами и давлением девочка была передана другой женщине — Х.Ж. — чтобы отработать долг.

По словам адвоката, свидетель разговора двух женщин подтвердила, что обе знали о том, что девочка несовершеннолетняя.

«Х.Ж. отобрала у подростка телефон. Ее били, накачивали наркотиками и заставляли заниматься проституцией. Все это происходило в доме на улице Кулиева. Обе женщины признали свою вовлеченность в проституцию», — сообщила адвокат.

Лишь когда подросток попыталась спрыгнуть с шестого этажа многоэтажного дома, соседи вызвали хозяйку квартиры. В момент ее приезда девочка сумела выйти из квартиры и начала стучаться в двери соседей, умоляя о помощи. По их вызову приехала милиция.

Первомайский РОВД 26 сентября 2024 года возбудил уголовное дело по статье 159, часть 3 («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении ребенка»). Две женщины были задержаны.

В ходе следствия уголовное дело было переквалифицировано на другую часть той же статьи, за которую предусмотрено более мягкое наказание.

«Кроме того, сотрудники прокуратуры Первомайского района заключили с обвиняемыми процессуальное соглашение о признании вины. Впоследствии А. кызы А. была приговорена районным судом к штрафу в размере 100 тысяч сомов. Адвокат потерпевшей подала апелляционную жалобу в городской суд. А в отношении второй женщины — Х.Ж. — дело еще рассматривалось в первой инстанции», — сообщили в Институте омбудсмена.

Джамиля Джаманбаева направила письмо в Генеральную прокуратуру с призывом защитить права ребенка и попросила проверить законность переквалификации деяний обвиняемых и обоснованность процессуального соглашения.

В результате в августе Первомайский районный суд вернул уголовное дело в отношении Х. Ж. прокурору на доследование и составление нового обвинительного акта.

Дело А. кызы А. возвращено из городского суда в первую инстанцию на новое рассмотрение.