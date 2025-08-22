В Узбекистане блогера осудили за оскорбление президента Шавката Мирзиеева

Нурафшанский городской суд по уголовным делам приговорил тиктокера Валерия Югая, известного как Абдуллох, к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Суд признал блогера виновным в разжигании межнациональной розни и религиозных чувств, а также в оскорблении президента страны Шавката Мирзиеева.

В апреле УВД Ташкентской области проинформировало, что блогер Валерий Дюгай арестован. Его обвинили в том, что, находясь в 2024 году в Южной Корее, он опубликовал несколько видео в социальных сетях, содержащих оскорбительные высказывания в адрес граждан Узбекистана. Его задержали в Абу-Даби и экстрадировали в Ташкент.

Сам осужденный ранее заявлял, что записал оскорбительные видеоролики с целью привлечения внимания в социальных сетях и попросил прощения за свои действия.