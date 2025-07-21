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Происшествия

Лавина у подножья пика Победы: очевидцы сняли на видео момент схода снега

Около полудня 20 июля участники экспедиции в базовый лагерь на пике Победы стали свидетельствами схода снежной лавины.

Видео, опубликованное в социальных сетях и мессенджерах очевидцев, показывает стремительный поток снега, несущийся вниз к лагерю. Огромная масса снега сметает все на своем пути.

Пик Победы (7439 метров) — высочайшая вершина Кыргызстана и всего Тянь-Шаня, расположена на границе с Китаем. Это одна из самых сложных и опасных вершин для восхождения из-за суровых погодных условий и высокой лавинной активности.

Несмотря на красоту и масштаб, пик Победы известен высокой смертностью среди альпинистов и требует максимальной подготовки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336970/
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