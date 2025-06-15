Обострение на Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от ядерного оружия

Тегеран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Фото СМИ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Он также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае, если последний перестанет атаковать Иран.

Иранские власти также ожидают от США осуждения атак Израиля на ядерную инфраструктуру Ирана, добавил Аббас Аракчи. По его словам, Тель-Авив не хочет какого-либо соглашения, касающегося иранской ядерной программы.

«Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия», — также заявил представитель комиссии национальной безопасности парламента Эбрахим Резаи.

США обрушат на Иран «всю мощь своих вооруженных сил в невиданных ранее масштабах», если тот атакует Штаты каким-либо образом, заявил Дональд Трамп в ответ на предупреждение Тегерана о том, что в случае атаки Израиля по ядерным объектам Иран будет отвечать ответными ракетными ударами по американским военным объектам, расположенным в ближневосточном регионе.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны в очередной раз обменялись ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.