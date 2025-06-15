14:41
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Обострение на Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от ядерного оружия

Тегеран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

СМИ
Фото СМИ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Он также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае, если последний перестанет атаковать Иран.

Иранские власти также ожидают от США осуждения атак Израиля на ядерную инфраструктуру Ирана, добавил Аббас Аракчи. По его словам, Тель-Авив не хочет какого-либо соглашения, касающегося иранской ядерной программы.

«Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия», — также заявил представитель комиссии национальной безопасности парламента Эбрахим Резаи.

США обрушат на Иран «всю мощь своих вооруженных сил в невиданных ранее масштабах», если тот атакует Штаты каким-либо образом, заявил Дональд Трамп в ответ на предупреждение Тегерана о том, что в случае атаки Израиля по ядерным объектам Иран будет отвечать ответными ракетными ударами по американским военным объектам, расположенным в ближневосточном регионе.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны в очередной раз обменялись ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332754/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Обострение на Ближнем Востоке: что произошло за минувшие сутки
Главы МИД Кыргызстана и Омана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Израиль заявил об убийстве ведущих иранских ученых-ядерщиков и назвал их имена
Все иранские переговорщики по ядерной сделке с США были убиты — Дональд Трамп
Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
Обострение на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Иран предлагает создать консорциум для обогащения урана на инвестиции США
Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном: что известно к этому часу
Обострение ситуации. Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 14-15 июня ливни и&nbsp;возможны сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
Опять трясет. В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение Опять трясет. В Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение
Вице-спикер и&nbsp;депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения Вице-спикер и депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения
&laquo;Смотрящий&raquo; по&nbsp;Москве кыргызстанец задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;Бишкек «Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
Бизнес
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
15 июня, воскресенье
14:36
Незаконная ловля рыбы. В МВД рассказали, сколько уголовных дел возбуждено Незаконная ловля рыбы. В МВД рассказали, сколько уголов...
14:05
Если подросток хочет работать на каникулах: в Минтруда напомнили нормы закона
13:59
Обострение на Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от ядерного оружия
13:31
Взял $15 тысяч, пообещал авто в аренду и обманул. В Бишкеке задержали мошенника
13:01
В Таласе снова массовое отравление — после употребления шаурмы