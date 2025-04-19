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В Мордовии за финансовые преступления будут судить троих граждан Кыргызстана

Следственный комитет по Республике Мордовия (Россия) завершил расследование уголовного дела в отношении трех граждан Кыргызстана, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей с покушением, совершенном организованной группой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, мигранты пытались оформить в Мордовии банковские карты на поддельные документы для обналичивания и транзита денежных средств.

Противоправную деятельность иностранцев в ходе отработки оперативной информации пресекли сотрудники мордовского управления уголовного розыска МВД.

Уточняется, что осенью прошлого года трое кыргызстанцев от 19 до 24 лет задержаны в одном из банков Рузаевки. В ходе личного досмотра, а также в салоне транспортного средства, на котором передвигались молодые люди, полицейские изъяли около 80 поддельных миграционных и идентификационных карт граждан КР для оформления дебетовых банковских карт.

Как показало дознание, в состав организованной группы входили жители ближнего зарубежья, фигуранты имели в своем распоряжении поддельные документы с их вклеенными фотографиями, но вымышленными персональными данными.

По указанию кураторов 7 октября они на арендованном автомобиле приехали в Мордовию и успели открыть в нескольких банковских отделениях в Саранске платежные счета и оформили несколько дебетовых карт, подключив их к мобильному банку. При попытках оформить еще несколько карт в других банковских офисах мигрантов задержали сотрудники полиции.

Следствие установило, что злоумышленники действовали по заказу других участников организованной группы, для которых за денежное вознаграждение и оформляли банковские карты для использования в криминальных целях. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326651/
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