Канал изготовления поддельных виз выявили в Кыргызстане

Сотрудники ГКНБ КР установили гражданина Бангладеш, который организовал устойчивый канал изготовления и сбыта поддельных документов для соотечественников за денежное вознаграждение. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.
По его данным, в феврале 2025 года подозреваемый, получив $66,5 тысячи для легализации трудовых мигрантов на территории Кыргызстана, изготовил и сбыл соотечественникам поддельные разрешительные документы.
Задержанный иностранец водворен в учреждение № 21 ГСИН.
Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, имеющих причастность к преступлению.