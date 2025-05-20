Канал изготовления поддельных виз выявили в Кыргызстане

Сотрудники ГКНБ КР установили гражданина Бангладеш, который организовал устойчивый канал изготовления и сбыта поддельных документов для соотечественников за денежное вознаграждение. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, в феврале 2025 года подозреваемый, получив $66,5 тысячи для легализации трудовых мигрантов на территории Кыргызстана, изготовил и сбыл соотечественникам поддельные разрешительные документы.









Фото ГКНБ. Задержанный гражданин Бангладеш

Задержанный иностранец водворен в учреждение № 21 ГСИН.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, имеющих причастность к преступлению.