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Происшествия

Канал изготовления поддельных виз выявили в Кыргызстане

Фото ГКНБ. Ноутбук, на котором хранились электронные копии поддельных документов

Сотрудники ГКНБ КР установили гражданина Бангладеш, который организовал устойчивый канал изготовления и сбыта поддельных документов для соотечественников за денежное вознаграждение. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, в феврале 2025 года подозреваемый, получив $66,5 тысячи для легализации трудовых мигрантов на территории Кыргызстана, изготовил и сбыл соотечественникам поддельные разрешительные документы.

В рамках возбужденного уголовного дела и по результатам обысков обнаружены свыше 120 паспортов граждан Бангладеш с просроченными сроками действия разрешительных документов, а также ноутбук на котором хранились электронные копии поддельных документов.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Задержанный гражданин Бангладеш

Задержанный иностранец водворен в учреждение № 21 ГСИН.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, имеющих причастность к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329674/
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