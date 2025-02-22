В Ленобласти России кыргызстанец подозревается в убийстве соотечественника

Во Всеволожском районе Ленинградской области кыргызстанец подозревается в убийстве соотечественника. Об этом сообщает издание 47news.ru.

В 7.40 21 февраля поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в квартире дома в Мурино. На месте происшествия полицейские нашли тело 27-летнего гражданина Кыргызстана.

Через несколько часов возле того же дома задержали подозреваемого. Это 26-летний соотечественник убитого. Полицейским он пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован.

Полиция и СК Ленобласти выясняют обстоятельства случившегося.