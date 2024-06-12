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В Бишкеке вновь митингуют торговцы рынков. Они просят оставить патентную систему

В Бишкеке уже третий день митингуют торговцы нескольких рынков. Сегодня они собрались в сквере имени Максима Горького.

Участники акции требуют отменить электронные счета-фактуры (ЭСФ) и электронные товаротранспортные накладные (ЭТТН) и оставить патентную систему налогообложения.

Перед торговцами рынков «Дордой Дыйкан», «Ош базары», «Азиз» выступил начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Ысыбеков.

«Поймите, патентная система уже прошла. Сейчас не стоит вопрос о ее возвращении. Сегодня актуально то, как мы можем внедрить ЭТТН и ЭСФ, чтобы было удобно вам. Поймите правильно», — сказал Кубанычбек Ысыбеков.

Но собравшихся речь чиновника не удовлетворила.

Напомним, с 1 января 2024-го все рынки страны должны были перейти с патентной системы на ЭТТН и электронный счет-фактуру, из-за чего торговцы самого крупного в Кыргызстане рынка «Дордой» вышли на митинг. На встречу с ними прибыл президент и дал время на подготовку. Так, Садыр Жапаров отсрочил переход на электронные товаротранспортные накладные до 1 июля. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296456/
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