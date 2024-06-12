В Бишкеке вновь митингуют торговцы рынков. Они просят оставить патентную систему

В Бишкеке уже третий день митингуют торговцы нескольких рынков. Сегодня они собрались в сквере имени Максима Горького.

Участники акции требуют отменить электронные счета-фактуры (ЭСФ) и электронные товаротранспортные накладные (ЭТТН) и оставить патентную систему налогообложения.

Перед торговцами рынков «Дордой Дыйкан», «Ош базары», «Азиз» выступил начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Ысыбеков.

«Поймите, патентная система уже прошла. Сейчас не стоит вопрос о ее возвращении. Сегодня актуально то, как мы можем внедрить ЭТТН и ЭСФ, чтобы было удобно вам. Поймите правильно», — сказал Кубанычбек Ысыбеков.

Но собравшихся речь чиновника не удовлетворила.