В Бишкеке вновь митингуют торговцы рынков. Они просят оставить патентную систему

В Бишкеке уже третий день митингуют торговцы нескольких рынков. Сегодня они собрались в сквере имени Максима Горького.
Участники акции требуют отменить электронные счета-фактуры (ЭСФ) и электронные товаротранспортные накладные (ЭТТН) и оставить патентную систему налогообложения.
Перед торговцами рынков «Дордой Дыйкан», «Ош базары», «Азиз» выступил начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Ысыбеков.
Но собравшихся речь чиновника не удовлетворила.
Напомним, с 1 января 2024-го все рынки страны должны были перейти с патентной системы на ЭТТН и электронный счет-фактуру, из-за чего торговцы самого крупного в Кыргызстане рынка «Дордой» вышли на митинг. На встречу с ними прибыл президент и дал время на подготовку. Так, Садыр Жапаров отсрочил переход на электронные товаротранспортные накладные до 1 июля.