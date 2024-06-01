Обещала турвизу во Францию. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию обратилась иностранная гражданка с просьбой принять меры в отношении подставных представителей «Интерпол SOS». Они по интернету под предлогом оформления туристической визы для выезда во Францию завладели $8,4 тысячи через Telegram-канал. Второй перевод в 11 тысяч 833 сома также осуществили через систему переводов. Но в итоге представители не выполнили обещания и не выходят на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Установлена и доставлена в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека подозреваемая К.З., 1992 года рождения.

Внимание! Столичная милиция предупреждает: не передавайте по телефону свои персональные данные посторонним лицам. Мошенники часто выдают себя за сотрудников банков, правоохранительных органов, представителей Социального фонда и Министерства здравоохранения с целью получить вашу личную информацию. Будьте бдительны и остерегайтесь подобных звонков!