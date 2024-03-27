Подозреваемого в мошенничестве Бекзата Омурбекова отпустили под домашний арест

Подозреваемый в мошенничестве Бекзат Омурбеков освобожден под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

По ее данным, постановлением суда от 20 марта ходатайство следователя СС УВД Первомайского района столицы удовлетворено.

«Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении О. уулу Б. изменена на домашний арест», — говорится в сообщении.

Ранее МВД сообщило о задержании по подозрению в мошенничестве О.Б. и Ш.Т., которые, войдя в доверие, обманным путем, прикрываясь якобы имеющимися связями с руководством страны, под предлогом трудоустройства на должность главы одного из регионов взяли $50 тысяч.