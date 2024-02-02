Авария на ТЭЦ. Президент поручил полностью модернизировать теплоцентраль

Президент в интервью журналистам заявил, что поручил полностью модернизировать ТЭЦ Бишкека.

«Я дал задание полностью модернизировать столичную теплоэлектроцентраль. Конечно, для этого потребуется большая сумма денег. Но другого выхода нет, будем искать средства», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1961 году. Каждое лето там проводят ремонт и готовятся к очередному отопительному сезону.

«Авария произошла в старой части теплоцентрали. За $386 миллионов можно было бы ТЭЦ отремонтировать полностью, всю. Или надо было построить новую ТЭЦ за $300 миллионов, как в соседней стране», — отметил он.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.