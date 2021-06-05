11:36
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Происшествия

В Бишкеке вновь проходит митинг с требованием найти Орхана Инанды

В Бишкеке возле Дома правительства вновь собираются сторонники пропавшего без вести Орхана Инанды.

Около 200 человек вышли на Старую площадь с плакатами и транспарантами. Они так же требуют от властей найти руководителя образовательного учреждения «Сапат» и предоставить им информацию о ходе следствия. Отмечается, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока Орхан Инанды не найдется.

Накануне сообщалось, что за информацию о местонахождении исчезнувшего выпускники «Сапата» готовы заплатить $1 миллион.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Пятые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196522/
просмотров: 802
Версия для печати
Материалы по теме
$1 миллион за информацию об Орхане Инанды — инициатива выпускников «Сапата»
Гостиницы, строящиеся здания. Где еще ищут пропавшего Орхана Инанды
За информацию о местонахождении Орхана Инанды готовы заплатить $1 миллион
Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке четвертый день продолжаются митинги
Исчезновение Орхана Инанды. Поисками озаботился Совет безопасности Кыргызстана
В Бишкеке проходит пикет против «Безопасного города» и за снижение штрафов
Исчезновение Орхана Инанды. Задержан мошенник, обещавший найти пропавшего
Исчезновение Орхана Инанды. Митингующих поддержали депутаты парламента
Исчезновение Орхана Инанды. Митинги продолжатся, пока его не найдут
Исчезновение Орхана Инанды. Митингующие прошли маршем по центру Бишкека
Популярные новости
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе очередное обострение На кыргызско-таджикской границе очередное обострение
Ситуация в&nbsp;Чон-Алае. Погранслужба показала технику, выставленную Таджикистаном Ситуация в Чон-Алае. Погранслужба показала технику, выставленную Таджикистаном
Ситуация на&nbsp;границе. Началась эвакуация людей Ситуация на границе. Началась эвакуация людей
В&nbsp;Алайском районе разбился вертолет Сил воздушной обороны В Алайском районе разбился вертолет Сил воздушной обороны
Бизнес
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей ОАО «РСК Банк» запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей
Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи &laquo;Весенний драйв&raquo; Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи «Весенний драйв»
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
5 июня, суббота
11:33
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще п...
11:30
В КР выявили 413 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 106 636
11:27
В Баткене застрелился солдат Пограничной службы
11:24
Для зараженных COVID-19 свободны 232 койки в медучреждениях Бишкека
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 мая — 4 июня