В Бишкеке вновь проходит митинг с требованием найти Орхана Инанды

В Бишкеке возле Дома правительства вновь собираются сторонники пропавшего без вести Орхана Инанды.

Около 200 человек вышли на Старую площадь с плакатами и транспарантами. Они так же требуют от властей найти руководителя образовательного учреждения «Сапат» и предоставить им информацию о ходе следствия. Отмечается, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока Орхан Инанды не найдется.

Накануне сообщалось, что за информацию о местонахождении исчезнувшего выпускники «Сапата» готовы заплатить $1 миллион.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Пятые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».