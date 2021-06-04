ЧП с вертолетом. У одного из пострадавших тяжелые травмы

Точное число пострадавших в результате падения вертолета в Ошской области неизвестно. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме В Алайском районе разбился вертолет Сил воздушной обороны

Известно, что одного из пациентов госпитализируют в Ошскую межобластную клиническую больницу. По предварительным данным, сегодня в Алайский район вылетели два военных вертолета. В одном из них находился глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Главврач медучреждения Талант Арстанкулов подтвердил эту информацию. По его данным, у военнослужащего ожоги и несколько других травм.

«Сколько всего пострадавших, неизвестно, к нам везут одного. У него наиболее тяжелые травмы. По предварительным сведениям, тех, кто получил легкие травмы, повезут в Военный госпиталь Оша. Мы готовы принять всех тяжелых больных. Медики определяют сейчас тяжесть травм, полученных при ЧП», — сказал Талант Арстанкулов.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сообщили, что военный вертолет совершил аварийную посадку. С главой ведомства Камчыбеком Ташиевым все в порядке.