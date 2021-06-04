На Иссык-Куле активисты NABU выявили и задержали браконьеров

В Иссык-Кульской области активисты из группы «Барс» филиала Союза охраны природы Германии NABU в Кыргызстане приняли участие в рейде по выявлению и поимке браконьеров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе NABU.

«Совместно с егерем Тонского района Букараевым сотрудники группы «Барс» провели рейды в сыртовой зоне Арчалы. На одном из участков был задержан житель села Боконбаево с отстреленной тушкой зайца. Так как сезон охоты закрыт, в отношении правонарушителя на месте был составлен протокол. Материалы переданы в соответствующие структуры», — проинформировали редакцию.

Отмечается, что на побережье озера Иссык-Куль также были задержаны местные жители, которые ловили рыбу без разрешительных документов. У них были найдены рыболовные сети китайского производства длиной около одного километра.