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На Иссык-Куле активисты NABU выявили и задержали браконьеров

В Иссык-Кульской области активисты из группы «Барс» филиала Союза охраны природы Германии NABU в Кыргызстане приняли участие в рейде по выявлению и поимке браконьеров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе NABU.

«Совместно с егерем Тонского района Букараевым сотрудники группы «Барс» провели рейды в сыртовой зоне Арчалы. На одном из участков был задержан житель села Боконбаево с отстреленной тушкой зайца. Так как сезон охоты закрыт, в отношении правонарушителя на месте был составлен протокол. Материалы переданы в соответствующие структуры», — проинформировали редакцию.

Отмечается, что на побережье озера Иссык-Куль также были задержаны местные жители, которые ловили рыбу без разрешительных документов. У них были найдены рыболовные сети китайского производства длиной около одного километра.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196420/
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