Нападение на продавца в торговом центре. Мужчина отозвал свое заявление

Мужчина, ударивший реализатора одного из бутиков в торговом центре «Таш-Рабат» в Бишкеке отозвал свое заявление. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Октябрьского района.

Отмечается, что ранее он просил наказать девушку-продавца, заявляя, что она нанесла телесные повреждения его трехлетней дочери.

Напомним, что 20 мая посетитель торгового центра «Таш-Рабат» оскорбил и несколько раз ударил реализатора одного из бутиков. Видео опубликовали на YouTube. Судя по кадрам, нападавшему не понравилось, как его обслуживают, и он стал высказывать претензии девушке. Продавец ответила, после чего мужчина стал оскорблять ее, нецензурно выражаться, замахиваться. Затем он несколько раз пнул и ударил ее по лицу.

Реализатор написала заявление в милицию.