Осужденным в колонию пытались перебросить через забор наркотики

В исправительной колонии № 3 пресекли попытку передачи наркотиков для осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

Фото ГСИН. В исправительной колонии № 3 пресекли попытку передачи наркотиков для осужденных

По ее данным, накануне примерно в 14.30 возле учреждения остановили автомобиль Honda Fit, в котором находились трое мужчин. На заднем сиденье авто при досмотре нашли полиэтиленовый сверток, в котором находились наркотические вещества весом около 180 граммов.

По предварительной информации, мужчины пытались перебросить наркотики через основное ограждение ИК № 3 для отдельных осужденных. Их задержали и доставили в УВД Иссык-Атинского района.