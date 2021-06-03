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Происшествия

Осужденным в колонию пытались перебросить через забор наркотики

В исправительной колонии № 3 пресекли попытку передачи наркотиков для осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

ГСИН
Фото ГСИН. В исправительной колонии № 3 пресекли попытку передачи наркотиков для осужденных

По ее данным, накануне примерно в 14.30 возле учреждения остановили автомобиль Honda Fit, в котором находились трое мужчин. На заднем сиденье авто при досмотре нашли полиэтиленовый сверток, в котором находились наркотические вещества весом около 180 граммов.

По предварительной информации, мужчины пытались перебросить наркотики через основное ограждение ИК № 3 для отдельных осужденных. Их задержали и доставили в УВД Иссык-Атинского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196257/
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