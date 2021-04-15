В Кадамджае незаконно передали 30 квартир и два земельных участка частнику

В Баткенской области государственное имущество незаконно передано частным лицам. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, в результате прокурорской проверки выявлен факт незаконной передачи 30 квартир и двух земельных участков площадью 10 и 15 соток в городе Кадамджае, находящихся в государственной собственности, в частные руки. Нарушения выявлены со стороны государственно-муниципального предприятия АО «Кадамжай-Коммунальщик» и ответственных лиц ГУ «Кадастр».

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Должностные лица, нарушив требования законодательства, неправомерно заключили сделки по отчуждению указанных объектов недвижимости.

В целях возврата в государственную собственность отмеченных объектов прокуратурой Кадамджайского района внесены иски в административный суд Баткенской области и в районный суд.

Для дачи юридической оценки действиям должностных лиц начато досудебное производство, зарегистрированное по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.