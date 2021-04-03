Состояние пострадавших от взрыва дымовой шашки среднетяжелое. Осторожно, фото!

Состояние военнослужащих, пострадавших от взрыва дымовой шашки, расценивается как средней степени тяжести. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Уточняется, что курсант Военного института и старший лейтенант СВО находятся в Национальном госпитале.

«Всем необходимым военнослужащие обеспечены. У одного военнослужащего травма левой руки, у другого — правой», — сообщили в Минобороны.

Из собственных источников стало известно, что Военная прокуратура Бишкекского гарнизона назначила экспертизу по этому факту. Исходя из ее результатов, будет принято решение о регистрации в ЕРПП.

Напомним, 26 марта двое военнослужащих пострадали во время взрыва дымовой шашки. ЧП произошло во время плановых тактических учений в войсковой части № 97632 СВО.