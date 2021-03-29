В Джалал-Абаде злоумышленник проник в дом и изнасиловал женщину

В Джалал-Абаде задержан подозреваемый в изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что в милицию обратилась 43-летняя Ф. О. Она заявила, что 26 марта неизвестный проник к ней в дом и изнасиловал. Злоумышленник ударил потерпевшую по голове острым предметом и скрылся.

«Потерпевшая обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи ее выписали. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначена судебно-медицинская экспертиза. По подозрению в совершении этого преступления задержаны подозреваемые: житель Узгенского района 34-летний О. З. и 33-летний житель Сузакского района К. Б.», — рассказали в УВД.