13:30
USD 84.80
EUR 100.29
RUB 1.11
Происшествия

Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении

Экс-главу ОАО «Северэлектро» Таланта Раимжанова подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уточняется, что ранее досудебное производство возбудила ГСБЭП. После ликвидации Финпола дело поступило в Генпрокуратуру, а затем его передали соответствующим правоохранительным органам.

Сам Талант Раимжанов в разговоре с 24.kg сообщил, что он не знает об уголовном деле. По его словам, он судится в гражданском порядке со своим племянником Эркином Омуркановым.

«Речь идет о моей квартире. В 2018 году мы купили квартиру, деньги отдала супруга, но недвижимость оформили на Эркина Омурканова, так как у жены в тот момент не было с собой паспорта. Моя жена работает на рынке «Дордой» 30 лет, с 2010-го я ей помогаю. Меня никто не приглашал в следственные органы», — сказал Талант Раимжанов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187567/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Нет процессуального статуса. Алиярбек Абжалиев может выехать за пределы страны
Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
В чем обвиняют бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, рассказал адвокат
Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом
Взять под стражу. Суд рассматривает меру пресечения Мухаммедкалыю Абылгазиеву
Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан
Особняки и более 20 квартир. Чиновника Минтранса уличили в незаконном обогащении
Адвокат обжалует санкцию бывшему начальнику управления ГСБЭП
Бывшего начальника управления ГСБЭП арестовали на два месяца
Смена власти. Кого успели отправить за решетку при Садыре Жапарове
Популярные новости
Счастливый рейс. Малыша из&nbsp;Кыргызстана спас личный врач президента Турции Счастливый рейс. Малыша из Кыргызстана спас личный врач президента Турции
В&nbsp;Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова В Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова
На&nbsp;дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с&nbsp;троллейбусом в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; На дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с троллейбусом в «Ак-Орго»
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков
Бизнес
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
Мобильный оператор&nbsp;О! приглашает молодежь на&nbsp;работу Мобильный оператор О! приглашает молодежь на работу
25 марта, четверг
13:27
Мы не уйдем. Участники митингов у Дома правительства сидят на газонах Мы не уйдем. Участники митингов у Дома правительства си...
13:25
Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
13:18
Прокуратура вернула государству участки стоимостью более 23 миллионов сомов
13:09
В Бишкеке столкнулись два легковых автомобиля
13:05
Скончался писатель и журналист Бекбай Алыкулов