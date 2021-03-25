Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении

Экс-главу ОАО «Северэлектро» Таланта Раимжанова подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уточняется, что ранее досудебное производство возбудила ГСБЭП. После ликвидации Финпола дело поступило в Генпрокуратуру, а затем его передали соответствующим правоохранительным органам.

Сам Талант Раимжанов в разговоре с 24.kg сообщил, что он не знает об уголовном деле. По его словам, он судится в гражданском порядке со своим племянником Эркином Омуркановым.

«Речь идет о моей квартире. В 2018 году мы купили квартиру, деньги отдала супруга, но недвижимость оформили на Эркина Омурканова, так как у жены в тот момент не было с собой паспорта. Моя жена работает на рынке «Дордой» 30 лет, с 2010-го я ей помогаю. Меня никто не приглашал в следственные органы», — сказал Талант Раимжанов.