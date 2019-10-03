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Происшествия

Школьник погиб под колесами автобуса. В мэрии рассказали подробности

Вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов провел экстренное совещание с сотрудниками управления городского транспорта, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП), Бишкекского троллейбусного управления, транспортного отдела мэрии и управления обеспечения безопасности дорожного движения ГУВД Бишкека в связи с трагическим случаем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, сегодня примерно в 16.00 произошла трагедия — школьник погиб под колесами автобуса № 18, который высаживал пассажиров на остановке Кызыл-Туу.

«По предварительным сведениям, это несчастный случай. Школьник уже вышел из автобуса из передней двери, водитель удостоверился в этом. К сожалению, шнур от куртки зацепился за деталь двери, и в момент движения автобуса мальчик упал и попал под переднее колесо», — сообщили в мэрии.

За рулем автобуса находился бригадир маршрута Н.Серенов, 1985 года рождения. В БПАТП работает с 2011 года, водительский стаж с 2005-го.

Погибший ребенок, Мырза Жумакалиев, учился в 5-м классе ШГ № 70, мама — экономист, папа — сотрудник строительной компании, проживают в Сокулукском районе, в семье пятеро детей.

Вице-мэр поручил помочь семье погибшего организовать похороны и в срочном порядке оказать психологическую помощь родителям.

Будет проведена тщательная проверка происшествия, дана правовая оценка и определена ответственность водителя.

«Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим искренние соболезнования родителям ребенка, разделяем боль и горечь утраты», — отметили в мэрии.
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