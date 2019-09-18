Журналист и охранник Адахана Мадумарова подрались на пресс-конференции

Сегодня на пресс-конференции лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова подрались журналист Жоодар Бузумов и охранник политика.

Представитель СМИ заявил, что Адахан Мадумаров должен был рассказать о ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. При этом политик пригласил своих людей. Лидер «Бутун Кыргызстан» заверил, что никого не звал.

Когда Жоодара Бузумова выводили из кабинета Адахана Мадумарова, завязалась потасовка. Затем охрана политика вытолкала еще одного журналиста, который пытался высказаться.

Позже лидер «Бутун Кыргызстан» сказал, что пришедшие журналисты некомпетентны в обсуждаемой теме. «Этот вопрос рассматривался давно, соответственно, вы не знаете и не понимаете его. Поэтому я объясняю, что такое делимитация, демаркация и денонсация», — заметил Адахан Мадумаров.

Он не признал, что его охрана силой вытолкала из кабинета журналиста.

Отметим, что сегодня Адахан Мадумаров дал пресс-конференцию, где раскритиковал действующую власть за принятие и подписание протоколов, которые не выполняются.