16:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Журналист и охранник Адахана Мадумарова подрались на пресс-конференции

Сегодня на пресс-конференции лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова подрались журналист Жоодар Бузумов и охранник политика.

Представитель СМИ заявил, что Адахан Мадумаров должен был рассказать о ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. При этом политик пригласил своих людей. Лидер «Бутун Кыргызстан» заверил, что никого не звал.

Когда Жоодара Бузумова выводили из кабинета Адахана Мадумарова, завязалась потасовка. Затем охрана политика вытолкала еще одного журналиста, который пытался высказаться. 

Позже лидер «Бутун Кыргызстан» сказал, что пришедшие журналисты некомпетентны в обсуждаемой теме. «Этот вопрос рассматривался давно, соответственно, вы не знаете и не понимаете его. Поэтому я объясняю, что такое делимитация, демаркация и денонсация», — заметил Адахан Мадумаров.

Он не признал, что его охрана силой вытолкала из кабинета журналиста.

Отметим, что сегодня Адахан Мадумаров дал пресс-конференцию, где раскритиковал действующую власть за принятие и подписание протоколов, которые не выполняются.
Ссылка:
просмотров: 1239
Версия для печати
Материалы по теме
Жестокое избиение в Джалал-Абаде. Пострадавший умер, не приходя в сознание
Драка возле супермаркета. Бывшего милиционера арестовали до 10 ноября
Драка возле супермаркета. Адвокат считает незаконным задержание милиционера
В Джалал-Абаде толпа жестоко избила 26-летнего парня. Он в тяжелом состоянии
Драка возле супермаркета. Задержан бывший сотрудник МВД КР Казыбек Бапышов
Милиционеров, укрывших драку у супермаркета, отпустили под домашний арест
Драка возле супермаркета. Нападавших водворили в СИЗО-1 на два месяца
Избиение возле супермаркета. Адвокат считает, что задержали не тех милиционеров
ГКНБ задержал милиционеров, скрывших драку возле супермаркета
Драка возле супермаркета. Милиция задержала подозреваемых
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП погибла женщина В Бишкеке в результате ДТП погибла женщина
Рубин стоимостью $500 тысяч нашли в&nbsp;багаже кыргызстанца Рубин стоимостью $500 тысяч нашли в багаже кыргызстанца
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые
Конфликт на&nbsp;границе. Ранены восемь человек, один из&nbsp;них&nbsp;&mdash; ребенок Конфликт на границе. Ранены восемь человек, один из них — ребенок
Бизнес
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан