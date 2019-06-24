Особый календарь. В Сокулуке мужчину обвинили в краже, совершенной 31 февраля

В Сокулукском районе мужчину обвинили в краже, которую он якобы совершил 31 февраля. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Согласно обвинительному акту, 25-летний Р.Э. 31 февраля 2019 года в поселке Манас ворвался в дом и украл оттуда ноутбук стоимостью 170 тысяч сомов и телевизор стоимостью 40 тысяч сомов. В этом же обвинительном акте указывается, что 31 февраля Р.Э. проник в дом в селе Раздольном и украл оттуда ноутбук и 30 тысяч сомов.

«Обвинительный акт подписал прокурор Сокулукского района Бактыбек Сыргаков. В документе указывается, что ущерб одному из потерпевших составил 210 тысяч сомов. Р.Э. предъявлено обвинение по статье «Кража» УК КР. Известно, что с такой же датой совершения преступления суд избрал подозреваемому меру пресечения. Суд два раза вынес постановление о содержании под стражей Р.Э. В этих документах также указывается, что дата кражи — 31 февраля», — сообщили редакции.