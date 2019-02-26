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Сюжет: Насилие над детьми (194)

В России мигранта из Кыргызстана подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В России мигранта из Кыргызстана подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает российское новостное агентство 47-news.

По данным СМИ, 28-летний мужчина надругался над 14-летней девочкой 22 февраля.

«Мужчина официально не работает и имеет паспорт гражданина Кыргызстана. Девочку доставили отцу в бессознательном состоянии в день предполагаемого совершения преступления. Ее госпитализировали, но сначала не могли нормально опросить. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней» УК РФ. Подозреваемый задержан», — заявило агентство.

В посольстве Кыргызстана в России 24.kg сказали, что сейчас юристы дипмиссии проверяют информацию, опубликованную в СМИ.
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