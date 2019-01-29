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Происшествия

В 2018 году на границах Кыргызстана произошло 11 инцидентов

В 2018 году пограничники Кыргызстана задержали контрабанды на 36 миллионов 460,8 тысячи сомов и изъяли 1 тысячу 8 килограммов конопли. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госпограничной службы.

По его данным, обстановка на государственной границе в 2018-м оставалась стабильной. Однако зафиксировали 11 пограничных инцидентов. В том числе на кыргызско-таджикском участке государственной границы — 7, на кыргызско-узбекском — 4 инцидента.

«В 2018 году за нарушение государственной границы задержаны 205 человек, режима госграницы — 319, пограничного режима — 30», — подчеркнули в ГПС.
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