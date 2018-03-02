Пресс-конференция

На волне народного возмущения: почему жители Тогуз-Тороузского района выступают против строительства золотоизвлекающей фабрики

Есть опасность, что мирные митинги в Казармане могут перейти в более агрессивную форму протеста против строительства золотоизвлекающей фабрики.

По крайней мере, так настроены все жители Тогуз-Тороузского района.

В чем суть конфликта? Почему сельчане настроены столь непримиримо и не допускают никаких вариантов решения проблемы?

В пресс-конференции принимают участие:

Уланбек Шерипов — председатель айыльного кенеша с. Атай,

Жапараалы Казыбаев — председатель Совета аксакалов с. Казарман,

Бурулбюбю Садыкбекова — председатель Женского совета,

Бектурган Сатыбалдиев — житель с. Казарман,

Болот уулу Максат — лидер молодежного объединения Тогуз-Тороузского района.