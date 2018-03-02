Пресс-конференция

Есть опасность, что мирные митинги в Казармане могут перейти в более агрессивную форму протеста против строительства золотоизвлекающей фабрики.
По крайней мере, так настроены все жители Тогуз-Тороузского района.
В чем суть конфликта? Почему сельчане настроены столь непримиримо и не допускают никаких вариантов решения проблемы?
В пресс-конференции принимают участие:
Уланбек Шерипов — председатель айыльного кенеша с. Атай,
Жапараалы Казыбаев — председатель Совета аксакалов с. Казарман,
Бурулбюбю Садыкбекова — председатель Женского совета,
Бектурган Сатыбалдиев — житель с. Казарман,
Болот уулу Максат — лидер молодежного объединения Тогуз-Тороузского района.